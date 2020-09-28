ثنائية كرستيانو تنقذ يوفنتوس من الخسارة امام روما

2020-09-27 | 22:40
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ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ثوب الإنقاذ مجدداً وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل 2-2 مع مضيفه روما اليوم الأحد، على الإستاد الأولمبي "الأولمبيكو" بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وانتزع تعادلاً ثميناً مع روما، الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الاعتبارية أمام فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.
وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد زميله أدريان رابيو في الدقيقة 62 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.
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