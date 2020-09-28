ثنائية كرستيانو تنقذ يوفنتوس من الخسارة امام روما

وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وانتزع تعادلاً ثميناً مع روما، الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الاعتبارية أمام فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد زميله أدريان رابيو في الدقيقة 62 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

