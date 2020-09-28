اخبار العالم

ثنائية كرستيانو تنقذ يوفنتوس من الخسارة امام روما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-09-27 | 22:40

ثنائية كرستيانو تنقذ يوفنتوس من الخسارة امام روما

918 مشاهدة

ارتدى البرتغالي ثوب الإنقاذ مجدداً وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل 2-2 مع مضيفه روما اليوم الأحد، على الإستاد الأولمبي "الأولمبيكو" بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من لكرة القدم.

وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وانتزع تعادلاً ثميناً مع روما، الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الاعتبارية أمام فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.

وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد زميله أدريان رابيو في الدقيقة 62 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية كرستيانو تنقذ يوفنتوس من الخسارة امام روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا