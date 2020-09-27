خبراء المتفجرات يعالجون ثمانية أحزمة ناسفة بأحد الدور في نينوى

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأحد، عن معالجة ثمانية أحزمة ناسفة بأحد الدور في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة داخل احد الدور المتروكة في منطقة راس الكور اثناء عودة اصحاب الدار لغرض تنظيفه كونه متروك على الفور توجهت مفرزة من خبراء متفجرات في المحافظة".



وأضافت أنه "عند الوصول الى محل الحادث تبين وجود (( ثمان )) احزمة ناسفة من مخلفات دا عش وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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