عز الدين يكشف سبب انفصاله عن مجموعة الراب “أش كاين”.. ويصرح: هاجرت إلى أمريكا تلبية لرغبة زوجتي – فيديو

قرر عز الدين بوحوت، عضو مجموعة الراب “أش كاين” سابقا، العودة إلى الساحة الفنية بمفرده، من خلال عمل جديد، أصدره من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هاجر تلبية لرغبة زوجته.

وطرح عز الدين أغنيته بعنوان “النشاط”، يوم أمس السبت، من كلماتها، ولحنه، فيما أنجز الكليب الخاص بها المخرج الأمريكي ” Jon Baker”.

وتحدث عز الدين لـ”اليوم24″ عن سبب انفصاله عن “أش كاين”، وسبب هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية برغبة من زوجته، حيث قرر البداية من جديد في بلاد العم سام.

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يذكر أن عز الدين هاجر، منذ مدة طويلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى به إلى الغياب عن الساحة الفنية المغربية، التي قرر العودة إليها مجددا.