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شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو ترصد 144 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.
وتراوحت أعمار المصابين من أقل عشر سنوات إلى أكثر من 90 عاماً.
وتجاوزت الحصيلة 100، لليوم الرابع على التوالي، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفاً و257.
وهناك 29 مريضاً في حالة خطيرة اليوم الأحد وهو نفس عدد أمس.
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