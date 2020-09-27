شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي يُعيد الحركة لمصابة في حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ قسم جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية، أربعينية من إعاقة بالحركة؛ إثر تعرضها لحادث مروري، نتج عنه إصابتها بخلع في فخذها الأيسر مع كسور مضاعفة بالحوض . وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وهي الآن تخضع للتأهيل الطبي.

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