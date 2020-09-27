عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب عدد من الأشخاص اليوم الأحد، في حادث دهس غير معروف دوافعه، في إحدى بلدات جنوبي هولندا.



وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن عدة أشخاص تعرضوا لإصابات بعد أن اخترقت سيارة حشدا من الناس أمام حانة في بلدة ريجسبرجن جنوبي هولندا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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وقال شهود عيان، بحسب إذاعة أومرويب برابانت الهولندية، إن السيارة صعدت على مسار للدراجات في البداية قبل أن تصطدم بمجموعة من الزوار خارج الحانة.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية الرسمية، أن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

ولفتت الوكالة نقلا عن شهود، إلى أن سائق السيارة غادر المكان قبل الحادث بفترة وجيزة، ويبدو أنه كان غاضبا، ثم توجه نحو المجموعة التي تقف أمام الباب.

وأغلقت الشرطة الهولندية الشارع، وقالت إنها تبحث عن السائق الذي فر من مكان الحادث.