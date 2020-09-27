كورونا في أفريقيا يصل إلى 1.4 مليون حالة

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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيدول القارة الأفريقية بلغ مليونًا و437 ألفًا و72 إصابة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.
وأوضح المركز - في بيان اليوم - أن إجمالي حالات الوفيات في أفريقيا بلغ 35 ألفًا و7 حالات وفاة.
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