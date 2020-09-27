كورونا في أفريقيا يصل إلى 1.4 مليون حالة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في

دول القارة الأفريقية بلغ مليونًا و437 ألفًا و72 إصابة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أن إجمالي حالات الوفيات في أفريقيا بلغ 35 ألفًا و7 حالات وفاة.

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