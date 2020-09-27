شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إيطالي: تمديد طوارئ كورونا "أمر حتمي" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير في الحكومة الإيطالية أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا أمر "حتمي لا مفر منه".

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا لصحيفة لا ستامبا: "يجب ألا يكون هناك جدال ... سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد هو أمر حتمي".

وأعلنت الحكومة لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الوباء في أواخر كانون ثان/يناير، وفي أواخر تموز/يوليو قامت بتجديدها وتمديدها حتى 15 أكتوبر.

يشار إلى أن حالة الطوارئ هي نهج شائع في إيطاليا لمواجهة كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. وتسمح للسلطات العامة بالتصرف بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.