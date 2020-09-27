شكرا لقرائتكم خبر عن هدية نادرة من المذيع البرطاني ديفيد أتينبارا إلى الأمير جورج والان نبدء بالتفاصيل

ذكر قصر "كنسينجتون" اليوم الأحد أن المذيع البريطاني المخضرم في مجال الحياة البرية وناشط المناخ، ديفيد اتينبارا، قدم للأمير البريطاني، جورج حفرية سن قرش في عرض ملكي لفيلمه الجديد.

ونشر القصر صورا فوتوغرافية للمذيع94 عاما في عرض خاص لفيلمه "حياة على كوكبنا" المقرر أن يعرض في دور السينما الأسبوع المقبل.

وحضر الأمير ويليام وزوجته، كيت ، دوقة كمبريدج وأطفالهما العرض في القصر. وذكر القصر" عندما اجتمعوا، قدم ديفيد اتينبارا للأمير جورج حفرية سن من قرش عملاق".