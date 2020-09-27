كورونا في الهند.. 89 ألف إصابة في 24 ساعة.. والإجمالي يلامس 6 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل نحو 89 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .
ووفقا لشبكة "إن دي تي في" فقد ارتفع إجمالي الإصابات بذلك ليقتربمن ستة ملايين.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1124 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات 94 ألفا.
ووصل عدد المتعافين إلى نحو 4.49 مليون حالة، فيما لا تزال هناك 956 ألف حالة نشطة.
وتأتي الهند في المرتبة الثانية حول العالم من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة. كما تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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