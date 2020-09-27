العراق: إصابة 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة غربي الموصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - منذ ساعتين

أصيب أربعة جنود عراقيين ، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة نينوى، غربي الموصل ، حسب ما أفاد به مصدر أمني عراقي .

وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة نينوى، إن “انفجار عبوة استهدف سيارة تابعة للجيش العراقي، الفرقة 15 بمفرق معسكر الكسك، 60 كيلومترا غربي الموصل، ما أدى إلى إصابة 4 جنود بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب من منطقة الحادث”.

وكان حارس إحدى المدارس في قضاء سنجار، 110 كيلومترات شمال غربي الموصل، قتل أيضا، السبت، وأصيبت ابنته التي كانت برفقته بجروح عندما أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة النار عليهما من أسلحة كاتمة للصوت، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب المصدر نفسه.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.