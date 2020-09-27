فاجعة أخرى..العثور على الطفلة نعيمة جثة متحللة بعد 42 يوما من اختفائها

بعد 42 يوما من اختفائها؛ عثر على الطفلة نعيمة، يوم أمس السبت، جثة هامدة، بجبل قريب من منطقتها، بدوار تفركالت جماعة مزكيطة اكدز، إقليم زاكورة.

وقال والد نعيمة، بكثير من الحزن في حديث ل”اليوم24″، إنه “يستعد لدفن ابنته اليوم الأحد، بعد العثور عليها جثتها متحللة”.

وأوضح الأب أنه “تعرف على طفلته فقط من خلال ملابسها، لأن أطرافها كانت مشتتة”.

وقد عثر على جثة نعيمة من طرف راعي غنم بالمنطقة المذكورة، قبل أن يتم إخبار عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية التي انتقلت إلى عين المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الطفلة اختفت عن الأنظار قبل 42 يوما، بينما كانت رفقة شقيقتها.