طقس الأحد.. هبوب رياح مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة بالسواحل وذلك خلال الليل والصباح، وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

ويرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما شمالية إلى جنوبية بالسواحل الوسطى، ضعيفة إلى معتدلة غربية بالبوغاز، جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والسايس، والريف والغرب، وما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و42 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالشياظمة، وسوس، والرحامنة، والسفوح الجنوبية الشرقية، ووالماس، والسهول المحيطية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و27 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية وبباقي السواحل.