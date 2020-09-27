حمدوك يدعو لتسريع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةإلى تسريع خطوات رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، كما دعا شركاء بلاده بالتزام بتعهداتهم لمساعدة السودان وفقا لسكاى نيوز.
و قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن المجتمع الدولي أن يدعم السودان في مواجهة أزمته الاقتصادية واستكمال خططهالحكومية، خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها.
وفي وقت سابق، اتهم حمدوك، خلال ورقة قدمها في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد حاليا في العاصمة الخرطوم نظام الرئيس السابق عمر البشير، في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ولفت إلى أن السودان يعاني تدهورا حادا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن "أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار".
وفي سياق آخر، قال حمدوك إن إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب بالعلاقات مع إسرائيل، موضحا أن هذه العلاقات تحتاج نقاشا مجتمعيا متعمقا.
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