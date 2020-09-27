كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تطعم أكثر من 3 آلاف شخص بلقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص من سكان موسكو باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي حديث تلفزيوني، قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين: "لقد تم بالفعل تطعيم أكثر من 3 آلاف متطوع باللقاح ضد فيروس كورونا. وحتى الآن لا يعاني أي منهم من أية مشاكل صحية، وهم يشعرون بأنفسهم بشكل جيد. لقد خضعت بنفسي لعملية التطعيم هذه، وكما ترون لم يحدث لي أي مكروه، على الرغم من مرور عدة أشهر".

وقد بدأت موسكو، في وقت سابق، عمليات الفحص الطبي للأشخاص الأوائل الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا، والذين تقدموا بطلبات للمشاركة في اختبار اللقاح.

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وبحسب نتائج الفحص الطبي، يختار الأطباء المرشحين، الذين لا توجد لديهم أية موانع للتطعيم. وسيراقب الأطباء، الحالة الصحية للذين تلقوا اللقاح، وسيتم ذلك عن طريق الهاتف أو من خلال تطبيق خاص للهاتف المحمول أو باستخدام تقنيات التطبيب عن بعد. في حالة وجود أي تعقيدات صحية يمكن إبلاغ الطبيب بذلك.

ويجرى التطعيم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم حقن المكون الأول من اللقاح، وبعد 21 يوما يتم حقن المكون الثاني. وهذا التطعيم مجاني.