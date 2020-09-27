شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تقترب من 6 ملايين إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل نحو 89 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقا لشبكة "إن دي تي في" فقد ارتفع إجمالي الإصابات بذلك ليقترب من ستة ملايين. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1124 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات 94 ألفا. وتأتي الهند في المرتبة الثانية حول العالم من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة.

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