- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك تتخطى ألف إصابة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون أمس.
ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.
وقال كومو، في تغريدة، "من بين الفحوص الـ99,953 التي أجريت الجمعة، فإن 1,005 جاءت إيجابية".
وأضاف: "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والإنفلونزا".
وتابع: "سنواصل مراقبة البيانات عن كثب، ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تتخطى ألف إصابة بكورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.