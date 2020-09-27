مصر تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 8 دقائق

سجلت مصر،السبت، 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16حالة وفاة في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة .

وقال المتحدث باسم و وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد في بيان إن ” إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و 5869 حالة وفاة.

شهدت مصر انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بالارتفاع الذي تشهده دول العالم، كما أشارت إلى أنها تشارك بطريقة فعالة مع التجارب العالمية لإيجاد علاج فعال ضد فيروس “كوفيد-19”.

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ودعت وزارة لصحة والسكان إلى الالتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، لأنها تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن معدل تفشي المرض لا يزال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع انخفاض الالتزام بالكمامات.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.