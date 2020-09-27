بأول مرشح أجنبي في تاريخها.. انطلاق انتخابات محلية برومانيا

فتحت مراكز الاقتراع في رومانيا أبوابها، الأحد، أمام أكثر من 18 مليون ناخبا للمشاركة في الانتخابات المحلية، التي تشهد ترشح أول أجنبي في تاريخ البلاد.



وينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها مؤشر لسير الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد في وقت لاحق من العام الجاري.

وستسفر الانتخابات الإقليمية التي تجرى اليوم عن تعين رؤساء بلديات ورؤساء أقاليم إلى جانب أعضاء البرلمانات البلدية والإقليمية.

وكان قد تم إرجاء التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في بداية في يونيو/ حزيران بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ويحكم الحزب الوطني الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان حاليا بدون أغلبية مريحة في البرلمان، معتمدا على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 8 مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

ويترشح أجنبي لمنصب رئيس البلدية لأول مرة في تاريخ البلاد، في مدينة تيميشورا غربي البلاد.

والمرشح الأجنبي هو خبير العلوم السياسة الألماني دومينيك صمويل فريتز، ويترشح عن حزب "بو إس آر" الليبرالي الأخضر، الذي يعد حاليا ثالث أقوى حزب في رومانيا.