صدامات واعتقالات بمظاهرة ضد قيود كورونا ببريطانيا

الأحد 27 سبتمبر 2020

أوقف عشرة أشخاص وأصيب أربعة عناصر شرطة بجروح، السبت، في لندن خلال تظاهرات ضمت آلاف المعارضين للقيود المفروضة في المملكة المتحدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.



ووقعت صدامات حين تدخلت قوات الأمن لتفرقة التظاهرة في ساحة ترافلغار والتي لم يكن المشاركون فيها يحترمون التوصيات المتعلقة بمنع نقل عدوى الفيروس، وفق الشرطة.

وأكدت شرطة لندن في تغريدة أنه توجب نقل اثنين من عناصر الشرطة المصابين إلى المستشفى.

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وحمل العديد من المتظاهرين لافتات مناهضة للقاحات كتب عليها "تباً للقاحك".

وفي كلمة السبت أمام الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المناهضين للتلقيح بأنهم "مهووسون خطرون".

وفرضت تدابير جديدة تطال ربع سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 66 مليوناً، تهدف إلى احتواء موجة إصابات ثانية بوباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة 42 ألف شخص في البلاد.

وأملاً بتفادي إغلاق عام ثان، فرضت الحكومة البريطانية قاعدة تمنع تجمع أكثر من ستة أشخاص معاً وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم الساعة.