السعودية تحدد موعد استئناف التأشيرات السياحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تحدد موعداستئناف التأشيرات السياحية
الأحد 27 سبتمبر 2020
الخليج 365
قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لرويترز إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر/ أيلول 2019 بتدشين نظام جديد للتأشيرات للزائرين من 49 بلدا، لإسهام القطاع بنسبة 10 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وقال الوزير في مقابلة عن بعد ”بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)“.
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