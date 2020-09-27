5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 7462

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية السبت أنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الاصابات في البلاد إلى 7462 إصابة.

وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أن حالات الشفاء الإجمالي تصل إلى 7070 شخصا ووصل الوفيات 161 وفاة في حين يتابع 231 علاجهم في المستشفيات.

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