بيونج يانج تحذر سول من انتهاك الحدود البحرية للبحث عن مسؤول

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

حذرت بيونج يانج اليوم الأحد سول من انتهاك الحدود البحرية الغربية لكوريا الشمالية أثناء البحث عن جثة مسؤول وزاري كوري جنوبي لقي حتفه على أيدي جنود كوريين شماليين.

وكانت سول تبحث عن جثة الموظف بوزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية الذي اختفى من على متن قارب أثناء إجرائه جولة تفقدية على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب الحدود البحرية بين الكوريتين.

وبحسب سول، أطلق جنود كوريون شماليون النار على الرجل يوم الثلاثاء الماضي، ظنا منهم أنه دخيل.

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وتزعم سول أن كوريا الشمالية أحرقت الجثمان، بينما تزعم بيونج يانج أنه فقد في البحر بعد إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تحذير للسلطات في كوريا الجنوبية: "نحث الجانب الجنوبي على الوقف الفوري لخرق خط ترسيم الحدود العسكرية في البحر الغربي الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن سلطات كوريا الشمالية حققت في "القضية المروعة التي ما كان ينبغي أن تحدث" وأبلغت سول "بالبيانات المفصلة" يوم الجمعة.