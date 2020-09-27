شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 726431 والان نبدء بالتفاصيل

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726431 حالة يوم السبت بالإضافة إلى 76243 حالة وفاة. وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

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