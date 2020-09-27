بني ملال .. السلطات تشن حملة لمحاربة البناء العشوائي وتهدم عددا من المنازل – صور

أقدمت السلطات المحلية في مدينة بني ملال، صباح أمس الجمعة، على شن حملة واسعة، للهدم في منطقة “دوار كوكو”، ضواحي المدينة.

وأفاد بلاغ لولاية جهة بني ملال خنيفرة أن السلطات المحلية، مدعومة بعناصر من قوات الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، أشرفت، صباح اليوم، على هدم 07 بنايات عشوائية (03 بنايات مكونة من سفلي، و04 تم الانتهاء من إنجاز أسسها) الموجودة في دوار كوكو في المقاطعة الثالثة في بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أن البنايات المذكورة، التي هدمت، كانت في طور الانجاز، لإعادة الاتجار فيها، وبيعها من طرف المجزئين السريين، وسماسرة البناء العشوائي، فيما فتح بحث من طرف السلطات المحلية لجمع المعلومات، المتعلقة بهؤلاء المجزئين السريين، من أجل تقديمها إلى مصالح النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

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وأكد البلاغ نفسه أن العملية المذكورة تدخل في إطار التدابير، والإجراءات، التي اتخذتها السلطات الإقليمية، للحد من ظاهرة البناء العشوائي، وإيقاف النزيف العمراني، الذي تعرفه المدن، والمراكز ف يإقليم بني ملال.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الهدم تدخل في إطار تفعيل مقتضيات القانون “رقم 90-25″، المتعلق بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزيء السري، وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية، الجاري بها العمل في هذا الباب.