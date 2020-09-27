شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان: المتحدة للخدمات الإعلامية وجهت صفعة كبيرة للقنوات المعادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، كشفت حجم الكذب والتزييف والتدليس التى تنتهجها القنوات المعادية لمصر التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها وقناة الجزيرة القطرية، مضيفا: "صفعة كبيرة على وجه هذه القنوات المعادية الكاذبة، وقعوا في الفخ والكمين الذى أثبت للجميع كم الكذب والفبركة التي يتبعونها يوميا على قنواتها ومحاولتها خداع الناس".

وأضاف مصطفى، لـ"الخليج 365"، تعليقا على ما نشر فى قناة اكسترا نيوز مساء اليوم السبت، من إذاعة فيديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى جرى تصويرها على أنها مظاهرة في نزلة السمان بمحافظة الجيزة، وقامت قنوات الإخوان والجزيرة ببث الفيديوهات عبر شاشتهم دون التأكد أو تحرى الحقيقة، أن هذا الفخ الذى وقعت فيه القنوات المعادية يثبت أنهم يتنفسون الكذب ليلا ونهارا وبعيدون كل البعد عن المهنية ولا يعرفون شيئا عن الدور الحقيقى للإعلام والصحافة.

وتابع أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب: "هذه القنوات المعادية لمصر سواء قناة الجزيرة القطرية أو قنوات الإخوان، اعتادت على فبركة الفيديوهات والكذب وتزييف الحقائق للتحريض ضج الدولة المصرية والنيل منها، وكل يوم تتلقى صفعة جديدة تثبت غبائها وكذبها وعدم تحريها الدقة وعدم وجود مهنية لديها ولدى العاملين فيها، ولكن ما قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتصوير فيديو لمظاهرة على أنها مظاهرة في نزلة السمان وقيام هذه القنوات المعادية ببث وإذاعة هذه الفيديوهات، فهذه القنوات وقعت في الفخ وفى شر أعمالها، وهذه رسالة قوية ونوعية تثبت كذب وتزييف القنوات الإخوانية".

ولفت إلى أن هذا هو الدور التوعوى للإعلام المصرى الوطنى، لتوعية المواطنين بما تقوم به هذه القنوات الكاذبة من كذب وتزوير للحقائق ومحاولتها للنيل من الدولة المصرية والتحريض ضدها، وفشل هذه القنوات في مخططاتها بسبب وعى الشعب المصرى الذى يقف خلف دولته ويساندها.

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واستطرد: "هذا فخ صحفى وإعلامى محكم يكشف مدى تعطش قنوات الإخوان الإرهابية للأخبار المفبركة، ولهثها وإدمانها للفبركة والكذب، ويكشف غياب الضمير ويدل على الإفلاس، وكل ذلك يؤكد أن هذه الجماعة وأذنابها ليس لديها أي انتماء ولا يعرفون شيئا عن الوطنية، فهذه العملية النوعية من الشركة المتحدة نجحت في كشف عمالة هؤلاء الذين يعلمون في قنوات معادية لمصر، فهذه القنوات المعادية كل يوم تفبرك فيديوهات وتنشر فيديوهات قديمة منذ سنوات على أنها فيديوهات حديثة بغرض إثارة البلبلة والفوضى، ولكنها كل محاولاتها فشلت بسبب وعى الشعب ومساندته لوطنه.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى رسالة قوية وجهتها للإعلام المعادى، وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية، بعدما كشفت للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق التى تبثه القنوات التحريضية المعادية ضد مصر.

ضربة المتحدة للإعلام المعادى جاءت من خلال الحلقة الاستثنائية التى بثتها قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم، التى استضاف خلالها الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث الإعلامى للقائمة الوطنية من أجل مصر، وهى الحلقة التى شهدت نقاشا حادا بين "صلاح والحسينى" حول مشاهد المظاهرات التى يذيعها الإعلام المعادى يومياً، وكانت المفاجأة التى جاءت بمثابة الضربة القاضية لهذا الإعلام، من خلال الفيديوهات التى بثتها الحلقة.

فقد بثت الحلقة الاستثنائية لقناة "إكسترا نيوز" جانبا من مظاهرة لأبناء "نزلة السمان" صورتها الشركة المتحدة بقيادة تامر مرسى، داخل أحد استديوهاتها، ظهر خلالها مجموعة من الشباب وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر"، وتم إرسال الفيديو إلى قنوات الجماعة الإرهابية التى مارست هوايتها فى الاحتفاء بمثل هذه الفيديوهات وبثها على أنها حدثت على أرض الواقع، دون أى محاولة من جانبها لتقصى الحقيقة، وهو ما يكشف الطريقة التى تتعامل بها هذه القنوات مع الفيديوهات، التى تعتمد بالأساس على الفبركة.

وعرضت الحلقة الاستثنائية مشاهد من احتفاء الجزيرة وبقية أبواق الإرهاب الإعلامية بفيديو المظاهرة التى صورتها وأنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى.