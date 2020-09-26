الخليج 365الأحد 2020/9/27 12:30 ص بتوقيت أبوظبي
غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المستشفى، السبت، بعد خضوعه لجراحة لإزالة حصوة بالمثانة.
وأعلنت وزارة الاتصالات البرازيلية، أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مستقرة بعد الجراحة التي أجريت له لإزالة حصوة من المثانة.
وقالت الوزارة، إن الرئيس البالغ من العمر 65 عاما لا يعاني من أي ألم أو حمى.
وتحظى صحة بولسونارو باهتمام كبير من البرازيليين منذ تعرضه للطعن العام 2018، أثناء حملته الانتخابية وخضوعه بعد ذلك لأربع جراحات للتعافي من الحادث.
وأجرى الرئيس بولسونارو حتى الآن خمس عمليات جراحية منذ تعرض لحادث طعن خلال حملته الانتخابية في عام 2018.
أما جراحة الجمعة فلا علاقة لها بحادث الطعن، وقال شاهد لرويترز إنه رأى بولسونارو وهو يغادر المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر خامس جراحة لرئيس البرازيل.. إزالة "حصوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.