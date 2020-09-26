خامس جراحة لرئيس البرازيل.. إزالة "حصوة"

غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المستشفى، السبت، بعد خضوعه لجراحة لإزالة حصوة بالمثانة.



وأعلنت وزارة الاتصالات البرازيلية، أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مستقرة بعد الجراحة التي أجريت له لإزالة حصوة من المثانة.





وقالت الوزارة، إن الرئيس البالغ من العمر 65 عاما لا يعاني من أي ألم أو حمى.

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وتحظى صحة بولسونارو باهتمام كبير من البرازيليين منذ تعرضه للطعن العام 2018، أثناء حملته الانتخابية وخضوعه بعد ذلك لأربع جراحات للتعافي من الحادث.





وأجرى الرئيس بولسونارو حتى الآن خمس عمليات جراحية منذ تعرض لحادث طعن خلال حملته الانتخابية في عام 2018.

أما جراحة الجمعة فلا علاقة لها بحادث الطعن، وقال شاهد لرويترز إنه رأى بولسونارو وهو يغادر المستشفى.