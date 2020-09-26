قرقاش والحجرف يبحثان تعزيز مسيرة العمل الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل مواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، بالإضافة لملفات وقضايا التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة زيارة الدكتور نايف الحجرف والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.

كما تبادل الجانبان خلال اللقاء الرؤى حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التحديات التي تواجهها دول المنطقة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

وأشاد الدكتور أنور قرقاش بدور الأمين العام في هذه المرحلة الدقيقة، وبمنهجيته العملية والواقعية، مثمنا النشاط الكبير للجان الوزارية واللجان المتخصصة برغم الظروف المرتبطة بجائحة "كورونا".

وجدد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والمستمر لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساعيه لتحقيق تطلعات أبناء وشعوب دول المجلس بالمزيد من الازدهار والتقدم.

