منظمة الصحة العالميّة : وفيات "كورونا" قد تتجاوز مليونَيْ شخص

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان إن إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل إستخدام اللقاح على نطاق واسع، "ليس مستحيلا".
وأوضح "مايك رايان" أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليوني شخص في حال غياب عمل منسق لإحتواء الجائحة.
وأضاف في تصريح للصحفيين "الرقم الذي تتحدثون عنه (مليونا وفاة) ليس ممكنا فحسب، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".
وللإشارة تأتي تصريحات "رايان" تزامنا مع إقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون .
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