قرقاش يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث معه في ملفات وقضايا التعاون الخليجي.



كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل مواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، وتبادلا الرؤى حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التحديات التي تواجهها دول المنطقة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

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وأشاد بدور الأمين العام معالي نايف الحجرف في هذه المرحلة الدقيقة، وبمنهجيته العملية والواقعية، مثمنا النشاط الكبير للجان الوزارية واللجان المتخصصة برغم الظروف المرتبطة بجائحة "كورونا".

وجدد الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والمستمر لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساعيه لتحقيق تطلعات أبناء وشعوب دول المجلس بالمزيد من الازدهار والتقدم.