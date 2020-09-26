فرنسا / التحقيق مع صحفٍ فرنسيّة نشرت محتوى إتصال بين ماكرون و بوتين

بدأت السلطات الفرنسية أمس الجمعة، تحقيقات مع عدد من الصحف المحلية التي نشرت محتوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس، إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق.

جاء ذلك في رد من وزارة الخارجية الفرنسية، على سؤال لأحد الصحفيين على موقعها الإلكتروني بخصوص نشر عدد من الصحف المحلية تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين بخصوص تسمّم المعارض الروسي، "أليكسي نافالني".

وقالت الوزارة في رد مكتوب على السؤال المذكور، قائلة "تسريب وثائق سرية خاصة بمسائل داخلية أمر غير مقبول، ولهذا السبب نحن نمتنع عن التعليق على ذلك، فالتحقيقات بخصوص هذا الأمر مستمرة".

وتابعت الخارجية قائلة "الرئيس (ماكرون) يهدف لحل كافة القضايا ذات الصلة مع روسيا، ولا سيما الموضوعات التي تؤثر على أمننا؛ وذلك من خلال الحوار وبقلب مفتوح".

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وقد أجري إتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي والروسي في 14 سبتمبر الجاري وكانت صحيفة "لوموند" قد نشرت خبرا مفاده أن بوتين شدد خلال المكالمة على ضرورة الوقوف على إحتمال ضلوع ليتوانيا في حادث تسميم المعارض نافالني، على إعتبار أن من يطورون غاز الأعصاب "نوفيتشوك" يعيشون بها.

الأناضول