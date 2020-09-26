طائرة ركاب إيرانية تهبط في الشارع بسبب خلل فني

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن هبوط طائرة ركاب مدنية إيرانية صباح اليوم السبت، بشكل اضطراري في الشارع العام في الطريق الرابط بين مدينة انديمشك التابعة لمحافظة خوزستان ومدينة خرم آباد بمحافظة لرستان نتيجة خلل فني.

وذكر موقع الأخبار العاجلة الإيراني، أن ”طائرة ركاب مدنية هبطت بالقرب من مركز لشرطة المرور بمدينة انديشمك ـ خرم آباد نتيجة خلل فني“.

وتابعت: ”إذا كان شخص ما يعرف كيفية الوصول إلى ذاكرة التخزين الوقتية للمتصفح، ويعرف ما الذي يبحث عنه، واستخدم الحاسب نفسه بعدك في ذلك الإطار الزمني الوقتي، فمن المحتمل أنه كان بإمكانه الوصول إلى المفاتيح والرموز المميزة التي شاهدتها“.



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وبحسب الرسالة، في بعض الحالات، ربما تم أيضاً كشف رمز وصول المطور لحساب ”تويتر“ الخاص به، وتعتبر هذه المفاتيح والرموز الخاصة سرية، تمامًا مثل كلمات المرور؛ لأنه يمكن استخدامها للتفاعل مع ”تويتر“ نيابة عن المطور.

وتعتبر رموز الوصول حساسة للغاية أيضًا؛ لأنه في حالة سرقتها يمكنها منح المهاجم حق الوصول إلى حساب المستخدم دون الحاجة إلى كلمة المرور الخاصة به.

وقالت المنصة إنها لم ترَ حتى الآن أي دليل على تعرض هذه المفاتيح للاختراق، لكنها نبهت المطورين؛ لأنها تريد التأكد من أن المطورين على دراية بما حدث، وما يمكنهم فعله للحفاظ على أمان تطبيقاتهم وحساباتهم، وإن المستخدمين الذين ربما استخدموا جهاز حاسب مشتركا يجب أن يعيدوا إنشاء مفاتيح التطبيقات والرموز المميزة الخاصة بهم.

