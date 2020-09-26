شهدت قيمة العملة الوطنية خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعا بنسبة تقارب نقطة مائوية، وفق ما أكدته المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، الخاصة بالفترة الممتدة بين 17 إلى 23 شتنبر.
وكشف المصدر ذاته أن قيمة الدرهم ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة بنسبة 0,87 في المائة مقابل الأورو، مقابل انخفاضها أمام الدولار بنسبة 0,48 في المائة.
من جهة أخرى بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للبنك إلى حدود 18 شتنبر الجاري 299,1 مليار درهم بارتفاع نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 26,8 في المائة على أساس سنوي.
كما ضخ بنك المغرب خلال هذه الفترة ما مجموعه 106,2 مليار درهم، منها 24,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و41,8 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33,9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5,9 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ حجم التداول اليومي 5,3 ملايير درهم، واستقر المعدل البنكي عند 1,5 في المائة في المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك المغرب يسجل ارتفاعا لقيمة قيمة الدرهم مقارنة بالأورو وانخفاضها مقابل الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.