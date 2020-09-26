شكرا لقرائتكم خبر عن 6042 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية اليوم السبت تسجيل 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 34 وفاة بين حالات ثبتت إصابتها بالفيروس منذ فترة لا تتعدى 28 يوما.

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