تدشين برنامج لتخفيض النقاط المرورية عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة الشريك الاستراتيجي، تطبيق برنامج خفض النقاط المرورية إلكترونياً على موقع شرطة الشارقة، بحضور طارق آل علي مدير معهد الشارقة للسياقة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين ونائبه المقدم ماجد محمد النعيمي، والمقدم راشد أحمد الفردان رئيس قسم ترخيص السائقين.

Advertisements

وأشار العميد الدكتور الناعور، إلى أن تطبيق برنامج تخفيض النقاط المرورية، الذي تم تدشينه عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، عبارة عن محاضرات يتم تقديمها "عن بعد" لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين، بهدف تخفيض النقاط المرورية على رخصة القيادة، من خلال إعادة تأهيلهم وإكسابهم المزيد من المعرفة حول قواعد وتنظيم الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذكيرهم بمخاطر ارتكاب المخالفات، وتصحيح بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات أثناء القيادة، والتي قد تتسبب في تسجيل مخالفات مرورية بحقهم مثل: السرعة الزائدة، والقيادة الخطرة والمتهورة وغيرها من المخالفات، إلى جانب تزويد مخالفي قانون السير والمرور بالمعلومات والمهارات، التي يحتاجونها لتغيير نمط سلوكهم وتصرفاتهم أثناء القيادة، ولتكون دافعاً لتصحيح أوضاعهم وفتح صفحة جديدة لتعزيز السلامة المرورية.

وأكد استمرارية جهود شرطة الشارقة في تطوير خدماتها الإلكترونية، والاستفادة إلى أقصى حد من مخرجات التقنية الحديثة، وابتداع الخدمات والتطبيقات التي تدعم جهودها، سواء في المجالات الأمنية أو الخدماتية أو التدريبية، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.