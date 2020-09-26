بيرو.. ضبط 11 طنا من لحوم أسماك القرش

أعلنت الشرطة في بيرو عن ضبط شحنة مؤلفة من 11 طنا من أسماك القرش المقطعة في شمال البلاد ومعظمها من أسماك القرش أبو مطرقة التي تحظى زعانفها بإقبال كبير وتعتبر من الأطعمة الشهية في الأسواق الآسيوية وفقا لسبوتنيك.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت هيئة الجمارك والضرائب الحكومية في بيرو إنه تم العثور على لحوم سمك القرش في مخزنبارد في مدينة تومبيس المجاورة للإكوادور، بعد عملية جرت الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي البيئي.
وتعد الصين واليابان أكبر مستهلكين لمنتجات أسماك القرش ومن بينها الزعانف التي يتم استخدامها كحساء ويعتقد أنها منشطة جنسيا.
وقال خوسيه أوردونيز توريس رئيس الرقابة الجمركية: "أسماك القرش من الأنواعالمحمية ولهذا السبب تدخلنا"، كما أوضحت السلطات أن الأنواع التي تم ضبطها تشمل أسماك أبو مطرقة والدراس والماسي التي تعد أنواعا محمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
و تقول منظمة أبحاث الحيوانات المائية والحفاظ عليها "أوركا" في بيرو إن زعانف القرش بدأت تجتذب مستهلكين جددا كما أن الأرباح التي تحققها التجارة فيها أصبحت نقطة جذب للمهربين.
وقال كارلوس يايبن رئيس المنظمة: "سعر زعانف أسماك القرش في السوق السوداء يتراوح تقريبا بين 400 دولار و900 دولار للكيلو".
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