القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن غياب أحد نجومه بالمباراة المقررة يوم الاثنين المقبل أمام آرسنال، وذلك بداعي الإصابة.
وشهدت مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، خروج جوردان هندرسون قائد الريدز، بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.
وقال يورغن كلوب "هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحا، هذه المباراة مبكرة جدا بالتأكيد، أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير".
ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في البريمييرليغ، لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الافتتاحية بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يفقد أحد نجومه بمواجهة آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.