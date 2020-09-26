شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرق إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال التليفزيون الإيراني إن زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع في شمال شرق إيران على الحدود مع تركمانستان. ولم يورد التليفزيون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار محتملة جراء الزلزال الذي قال إنه هز منطقة بالقرب من مراوه تبه في إقليم جلستان. وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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