الصحة العالمية تحذر أوروبا بشأن فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 08:10 صباحاً - منذ 3 دقائق

تشهد الدول الأوروبية ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد19 ، مما دفع منظمة الصحة العالمية من التحذير بأن تتحول أوروبا إلى بؤرة تفشي جديدة لكورونا .

كشف مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وعدد المصابين بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفا أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس قبل قدوم موسم الإنفلونزا.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفي “أمام أوروبا الكثير من العمل حتى يستقر الوضع ويصبح الانتشار تحت السيطرة”.

وأضاف قائلا “إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية”.

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وقالت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد-19 ماريا فانكيرخوف “نحن في نهاية سبتمبر، ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ”.

وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة “نرغب في تجنب أي إغلاقات عامة كما كان يحدث في البداية”.

وتوقع خبراء أن تتعرض أوروبا ولا سيما بريطانيا إلى موجة ثانية من وباء كورونا بداية أكتوبر القادم.

وأظهر تحليل سجلات المستشفيات البريطانية ارتفاعا كبيرا في عدد الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا ممن يتم إدخالهن بسبب عدوى خطيرة لـ كوفيد-19 منذ أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “الشابات بين 20 و40 سيتحملن العبء الأكبر للموجة الثانية من وباء كورونا في المملكة المتحدة.