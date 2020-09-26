شرطة الشارقة تنشر الوعي حول فيروس كورونا في دبا الحصن

السبت 26 سبتمبر 2020

نظم مركز شرطة دبا الحصن الشامل ممثلاً بفرع الشرطة المجتمعية، بالتنسيق مع بلدية دبا الحصن، سلسلة من محاضرات التوعية لشرح طرق وأساليب الوقاية من الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، لشريحة مهمة من أفراد المجتمع ضمت موظفي البلدية من الجالية الآسيوية، وفقا للإمارات اليوم؟



وأفادت شرطة الشارقة بأن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على وضع خطة توعية تهدف إلى نشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

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وشملت المحاضرات التي تواصلت على مدار أسبوع، إرشادات السلامة، والتدابير الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحماية من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، كما تضمنت شرحاً وافياً للوائح والقوانين التي وضعتها الجهات المختصة بالدولة لحماية ووقاية أفراد المجتمع، وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة التي تزيد من خطر انتشار المرض، والإصابة به، وطرق تجنبها لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأعرب الموظفون عن شكرهم لشرطة الشارقة على قيامها بدورها وواجبها المجتمعي وحرصها على صحة وسلامة أفراد الجمهور.