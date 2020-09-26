شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمريكي: النظام القطري يهدد عائلة الشيخ طلال آل ثاني والان نبدء بالتفاصيل
ووصلت رسائل تهديد من العائلة الحاكمة القطرية، والتي اطلعت عليها شبكة «فوكس نيوز»، لأسماء عريان لردعها عن الاستمرار في شن حملة عامة من أجل إقرار العدالة والحصول على الحرية لزوجها.
وقال مارك سوموس، محامي الشيخ طلال آل ثاني، بحسب «فوكس نيوز»، إن «الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليست مالية، كما تدّعي الدوحة، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.
وكانت السيدة أسماء زوجة الشيخ طلال آل ثاني قدّمت التماسًا مؤخرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحه.
وقالت في نص الالتماس الذي قدّمته عبر مقطع فيديو مُسجل إلى الهيئة الأممية في جنيف «إن زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محامٍ يختاره بحرية». وأضافت قائلة إن زوجها حُكم عليه تعسفيًا بالسجن 22 عامًا وهو حاليًا (في السجن) رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ويعاني من ظروف صحية قاسية أصابته في السجن».
وقالت إن الشيخ طلال محتجز في منشأة مجهولة، وإن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن.
وسَجن النظام القطري الشيخ طلال آل ثاني في عام 2013 بزعم عدم سداد ديون. وتجزم زوجته ومحاميها، أن اتهامات النظام القطري كاذبة، مؤكدين أن نظام القضاء الغامض في قطر أصدر الحكم بناءً على ادعاءات ملفقة لدوافع سياسية.
وقال المحامي سوموس لشبكة «فوكس نيوز» إنه، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، قدّم نداءات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الأممي الخاص المعني بقضايا وممارسات التعذيب، والمقرر الأممي المختص بشؤون استقلال القضاة.
وتابع سوموس قائلًا: ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا»، مضيفًا إنه إلى حين يتم إطلاق سراحه (الشيخ طلال)، يجب أن يمنح حق التواصل الفوري مع عائلته وطاقم طبي مستقل، والحق في توكيل محامٍ من اختياره. كما يجب السماح لفريقه القانوني بالاطلاع على السجلات القانونية والطبية التي ربما تكون قد صدرت من جانب السلطات القطرية أثناء فترة احتجازه التعسفي.
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