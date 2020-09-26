مهاجرين في عرض البحر (أرشيفية)
أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الجمعة، أن ما لايقل عن 13 مهاجراً قد لقوا مصرعهم اليوم الجنعة بعد غرق سفينة كانت تقلهم قبالة السواحل الليبية، وجرى حتى الآن انتشال 3 جثث.
وأوضحت المنظمة أن موظفيها قدموا المساعدة الطبية إلى 22 ناجيا جلبهم صيادون عبر قواربهم إلى الشاطئ غرب ليبيا.
وبحسب البيان فإن حادث الغرق حدث ليلة أمس الخميس، في الوقت الذي يشهد فيه الساحل الليبي عمليات هروب كثيرة مشابهة، ويعاني اللاجئون من سوء المعاملة والاستغلال من قبل المهربين.
وتوجد في ليبيا عدة مخيمات للمهاجرين، في وقت لا تستطيع فيه السلطات المتناحرة ضبط عمليات التهريب بالقوارب عبر الشواطئ الليبية الشاسعة إلى أوروبا، مما يثير القلق بدى دول المتوسط، وخاصة إيطاليا وفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: إنقاذ 22 مهاجراً بعد غرق 13 آخرين قبالة السواحل الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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