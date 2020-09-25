حريق يأتي على مركبين للصيد التقليدي في ميناء أصيلة.. ويخلف أضرارا مادية كبيرة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، مساء أمس الخميس، في ميناء أصيلة، من إخماذ حريق أتى على قاربين للصيد التقليدي “كوثر”، و”عبد الله”، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، دون وقوع إصابات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الحريق اندلع قبل منتصف الليل بنحو ساعتين، إذ كادت النيران أن تأتي على القاربين، لولا تدخل رجال الإطفاء في الوقت المناسب.

ولم تعرف إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية في وقوع الحريق، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.