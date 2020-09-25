رياضة 2020-09-25 | 22:45 765 مشاهدة اقتربت محكمة CAS لفض النزاعات الرياضية ومقرها سويسرا بحسم النزاع على شرعية الاتحاد العراقي المركزي للسباحة و التي احتكم اليها سرمد عبد الاله الذي تقدم بشكوى ضد الاتحاد الدولي للسباحة ورئيس اتحاد السباحة خالد كبيان.

ابلغت ان سرمد عبدالاله والاتحاد العراقي للسباحة قدم بيان الدفوعات النهائي الى محكمة CAS في سويسرا. وحسب الرسالة المرفقة فأن "محكمة CASابلغت ان سرمد عبدالاله والاتحاد العراقي للسباحة قدم بيان الدفوعات النهائي الى محكمة CAS في سويسرا. فيما منحت المحكمة مهلة زمنية أمدها اربعة عشر يوما ليتسنى لمحاميين الاتحاد الدولي للسباحة وخالد كبيان لتقديم بيان دفوعاتهم النهائي.



ووفق الجداول الزمنية الموضوعة و قرار الهيئة القضائية السابق للمحكمة والتي اكدت امتلاكها الولاء القضائي الواضح للنظر في القضية، فأن صدور القرار النهائي لحسم الملف يتوقع له ان يصدر في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل و بموجبه سيتحدد الرئيس الشرعي للاتحاد العراقي للسباحة وانهاء النزاع الذي أستمر لخمسة عشر شهراً تقريباً. ووفق الجداول الزمنية الموضوعة و قرار الهيئة القضائية السابق للمحكمة والتي اكدت امتلاكها الولاء القضائي الواضح للنظر في القضية، فأن صدور القرار النهائي لحسم الملف يتوقع له ان يصدر في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل و بموجبه سيتحدد الرئيس الشرعي للاتحاد العراقي للسباحة وانهاء النزاع الذي أستمر لخمسة عشر شهراً تقريباً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقب كبير قبل صدور قرار محكمة 'كاس' بشأن شرعية اتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.