مقتل 15 عنصرا أمنيا بهجوم إرهابي شمالي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 15 عنصرا أمنيا مصرعهم، الجمعة، جراء هجوم إرهابي استهداف موكب حاكم ولاية شمال شرق نيجيريا.



وقالت مصادر أمنية، إن ثمانية من رجال الشرطة، وثلاثة جنود، وأربعة عناصر في مليشيا موالية للحكومة قتلوا في هجوم استهدف موكب حاكم ولاية بورنو باباغانا أومارا زولوم قرب منطقة باغا.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009، حيث شنّت بوكو حرام هجمات إرهابية ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، وهي المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب الإرهاب.