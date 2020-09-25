هزيمة جماعة الإخوان في مصر وتشييعها لمثواها الأخير

الجمعة 25 سبتمبر 2020

ارشيفيه

اتكشفت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الشارع المصري على حقيقتها الدنيئة ودقت المسمار الأخير في نعشها.

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ورد الشعب المصري على تلك الجماعة وتجاهل دعواتهم لإثارة الفوضى في البلاد فكان ابلغ رد على تشييع افكار الجماعة إلي مزبلة التاريخ دون رجعة.

وفشلت محاولات الإخوان المخربون. وواصلوا الهذيان، فهم لا يعرفون سبيلا سوي الكذب، فهم يملأون الدنيا صراخا في قنواتهم عن وجود حشود بالشوارع لا تراها سوي أعينهم، ولكن بعض المواطنين الذين يتواصلون مع هذه القنوات للسخرية منهم يصيبهم بالسعار فيلجأون للنباح أكثر.

وانكشف المخربون وأصبحت خيانتهم ملء الأبصار، كما فشلت محاولات الإخوان الإرهابيين وعملائهم والخونة في زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة باستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث جاءت الشوارع والميادين كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين.