شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و 1143 إصابة بكورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 33962 إصابات. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14768، فيما زاد عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

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