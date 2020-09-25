تحذيرات من سيناريو سيئ في الاردن بسبب كورونا

حذر الباحث الأردني في إحصائيات انتشار كورونا معتصم سعيدان، الجمعة، من أن السيناريو الأسوأ في المملكة هو تسجيل عشرات الوفيات بفيروس كورونا في اليوم الواحد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر. وقال سعيدان، ان "السيناريو الأسوأ ليس ألف أو ألفين حالة باليوم، بقدر ما هو عشرات الوفيات باليوم الواحد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل". وأعلن الأردن عن تسجيل 7211 إصابة بكورونا، وما يقارب الـ40 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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