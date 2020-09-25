الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هي:
عدد الاصابات 814 موزعة كالآتي:
أبو غريب —————— 20 الحارثية —————— 4
الحرية —————— 13
الخطيب —————— 3
الــدورة -———-—— 84
الدولعي —————— 1
الرحمانية —————— 5
السيدية —————— 19
الشالجية —————— 2
الشرطة الخامسة ——- 5
الشعلة —————— 32
الصالحية —————— 9
الطارمية —————— 14
العامرية —————— 8
العطـيـفيـة -————— 9
العلاوي ———————- 8
الغزاليـة -————— 31
القادسيـة —————- 14
الكاظميـة ————— 78
الكرخ ———————— 3
اللطيـفيـة ————— 1
المحمودية ————— 72
المنصور —————- 32
المواصلات -————- 19
النصر والسلام ———- 1
الوشاش ——————- 2
اليـرموك ——-——— 22
جــكوك —————- 1
حي الجامعة ————- 18
حي الجهاد -———— 23
حي الخضراء -———— 15
حي العامل -————- 66
حي العدل ——-——- 27
حي الفرات —————— 2
سبع البور ————— 1
ســويـب ————— 2
شارع حيفا —————- 1
ناحية الرشيد ————— 5
جانب الرصافة -——— 16
محافظة ذي قار ——— 2
محافظة بابل ——-—- 2
محافظة ديالى -——— 1
محافطة المثنى ——— 1
محافظة كربلاء ——— 1
الشفاء:
الوفيات:
عدد الاصابات 814 موزعة كالآتي:
أبو غريب —————— 20
ابو دشير —————— 24
الاسكان —————— 12
الاعلام —————— 36
البياع —————— 23
التاجي —————— 16
الثراث —————— 1
الحرية —————— 13
الخطيب —————— 3
الــدورة -———-—— 84
الدولعي —————— 1
الرحمانية —————— 5
السيدية —————— 19
الشالجية —————— 2
الشرطة الخامسة ——- 5
الشعلة —————— 32
الصالحية —————— 9
الطارمية —————— 14
العامرية —————— 8
العطـيـفيـة -————— 9
العلاوي ———————- 8
الغزاليـة -————— 31
القادسيـة —————- 14
الكاظميـة ————— 78
الكرخ ———————— 3
اللطيـفيـة ————— 1
المحمودية ————— 72
المنصور —————- 32
المواصلات -————- 19
النصر والسلام ———- 1
الوشاش ——————- 2
اليـرموك ——-——— 22
جــكوك —————- 1
حي الجامعة ————- 18
حي الجهاد -———— 23
حي الخضراء -———— 15
حي العامل -————- 66
حي العدل ——-——- 27
حي الفرات —————— 2
سبع البور ————— 1
ســويـب ————— 2
شارع حيفا —————- 1
ناحية الرشيد ————— 5
جانب الرصافة -——— 16
محافظة ذي قار ——— 2
محافظة بابل ——-—- 2
محافظة ديالى -——— 1
محافطة المثنى ——— 1
محافظة كربلاء ——— 1
الشفاء:
810
الوفيات:
4
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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