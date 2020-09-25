الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ





عدد الاصابات 814 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هي:عدد الاصابات 814 موزعة كالآتي: أبو غريب —————— 20

ابو دشير —————— 24

الاسكان —————— 12

الاعلام —————— 36

البياع —————— 23

التاجي —————— 16

الثراث —————— 1

الحارثية —————— 4

الحرية —————— 13

الخطيب —————— 3

الــدورة -———-—— 84

الدولعي —————— 1

الرحمانية —————— 5

السيدية —————— 19

الشالجية —————— 2

الشرطة الخامسة ——- 5

الشعلة —————— 32

الصالحية —————— 9

الطارمية —————— 14

العامرية —————— 8

العطـيـفيـة -————— 9

العلاوي ———————- 8

الغزاليـة -————— 31

القادسيـة —————- 14

الكاظميـة ————— 78

الكرخ ———————— 3

اللطيـفيـة ————— 1

المحمودية ————— 72

المنصور —————- 32

المواصلات -————- 19

النصر والسلام ———- 1

الوشاش ——————- 2

اليـرموك ——-——— 22

جــكوك —————- 1

حي الجامعة ————- 18

حي الجهاد -———— 23

حي الخضراء -———— 15

حي العامل -————- 66

حي العدل ——-——- 27

حي الفرات —————— 2

سبع البور ————— 1

ســويـب ————— 2

شارع حيفا —————- 1

ناحية الرشيد ————— 5

جانب الرصافة -——— 16

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة بابل ——-—- 2

محافظة ديالى -——— 1

محافطة المثنى ——— 1

محافظة كربلاء ——— 1 الحارثية —————— 4الحرية —————— 13الخطيب —————— 3الــدورة -———-—— 84الدولعي —————— 1الرحمانية —————— 5السيدية —————— 19الشالجية —————— 2الشرطة الخامسة ——- 5الشعلة —————— 32الصالحية —————— 9الطارمية —————— 14العامرية —————— 8العطـيـفيـة -————— 9العلاوي ———————- 8الغزاليـة -————— 31القادسيـة —————- 14الكاظميـة ————— 78الكرخ ———————— 3اللطيـفيـة ————— 1المحمودية ————— 72المنصور —————- 32المواصلات -————- 19النصر والسلام ———- 1الوشاش ——————- 2اليـرموك ——-——— 22جــكوك —————- 1حي الجامعة ————- 18حي الجهاد -———— 23حي الخضراء -———— 15حي العامل -————- 66حي العدل ——-——- 27حي الفرات —————— 2سبع البور ————— 1ســويـب ————— 2شارع حيفا —————- 1ناحية الرشيد ————— 5جانب الرصافة -——— 16محافظة ذي قار ——— 2محافظة بابل ——-—- 2محافظة ديالى -——— 1محافطة المثنى ——— 1محافظة كربلاء ——— 1 الشفاء:

810 الوفيات:

4

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