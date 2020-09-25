الإمارات واليونان تطمحان لتأسيس شراكة استراتيجية صلبة وراسخة

أكدت الإمارات واليونان، على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما وسعيهما للعمل من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له بحضور نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل مواجهة تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اليونان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما والعمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لليونان بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل كيرياكوس ميتسوتاكيس، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية اليونانية، مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، رحب ميتسوتاكيس بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.